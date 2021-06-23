الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 3.4 مليار جنيه لتنفيذ 41 مشروعًا بقطاع خدمات الإسكان وتطوير العشوائيات بالبحر الأحمر

تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 3.4 مليار جنيه لتنفيذ 41 مشروعا في قطاع خدمات الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر تشمل تطوير مناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة بتكلفة 131.2 مليون جنيه، توسعات صرف الغردقة وخدمة المناطق المحرومة بطاقة 90 ألف م3/ يوم، مشروع استكمال قرى التوطين بالبحر الأحمر بتكلفة 48.8 مليون جنيه، إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي لمدن رأس غارب- سفاجا- القصير بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، إنشاء خزانات مياه أرضى لزيادة سعة التكديس بالمحطات وإنشاء محطتي مياه بأدليت ومرسى حميرة" طاقة 500 م3/ يوم.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالي عدد المباني السكنية بمحافظة البحر الأحمر بلغت 56.81 ألف مبنى منها 46.1% نسبة المباني المتصلة بمرافق الصرف الصحي، و84% نسبة المباني المتصلة بمرافق العام، ويبلغ عدد محطات صرف صحى بالمحافظة 3 محطات بقدرة فعلية 28 مليون م3/ يوم، و12 محطة مياه نقية تنتج 48.4 مليون م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر يصل إلى 162 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 10,8مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 4,7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 3,47 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 32,2%، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات بقيمة 3,19 مليار جنيه بنسبة 30,5%، ويخص قطاع الكهرباء 1,59 مليار جنيه بنسبة 14,8%، إلى جانب توجيه  784,4 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 7,3%، علاوة على توجيه 585,8 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,4%، بالإضافة إلى توجيه 1,05 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 9,8%.

التخطيط مشروعات البحر الاحمر الاسكان عشوائيات

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