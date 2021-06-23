الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تحدد إجراءات اشتراك الشباب فى الأندية الاجتماعية والثقافية

الأندية الاجتماعية
الأندية الاجتماعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأندية الاجتماعية والثقافية هي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تنمية الأعضاء اجتماعيا وثقافياً وبدنياً وحماية البيئة من خلال البرامج التي تقدمها​.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن الفئة المستهدفة الشباب.

وأوضحت أن شروط الحصول على الخدمة هي:

-ألا يقل السن عن 15 سنة ولا يزيد علي 35 سنة.

-يكون حسن السير والسلوك.

-يتعهد بعدم مخالفته للتعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالنادي.

-توافق لجنة الإشراف على انضمام عضويته للنادي.

-يقوم بسداد الرسوم والاشتراكات التي يقررها النادي في المواعيد المحددة لها​.

وفيما يخص إجراءات الحصول على الخدمة، أوضحت الوزارة انه يوجد 4 خطوات وهى:-

- يتقدم طالب العضوية بطلب الالتحاق إلى مدير النادي مع تقرير طبى عن حالته الصحية.

- يقر طالب العضوية باطلاعه على لائحة النادي ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات النادي ويسدد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.

-يتم عرض الطلب على لجنة الإشراف للنظر في قبوله أو رفضة.

- يقيد المقبولين في سجل العضوية بالنادي.

- تتجدد العضوية تلقائياً طالما كان العضو مستوفياً للشروط وملتزماً بسداد الاشتراك.

جدير بالذكر، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت الدولة تركز على الشراكة مع الشباب، كما أن مؤتمرات الشباب وتوصياتها تؤكد أن الشباب عنصر مهم وفاعل، خاصة أن الدولة لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، مشيرة إلى أن ما أظهره الشباب خلال السنوات السابقة يؤكد أن المستقبل مبشر للغاية، مشيدة بالدور الكبير الذى تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ليست مسئولة عن برامج إحسانيه، وإنما مسئولة عن برامج تنموية، وتسعى لوجود مجتمع مدنى قوى، كما انها تشارك الشباب فى قنوات التطوع المختلفة، خاصة أن الوزارة تركز على جذب أكبر عدد من المتطوعين.

وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرات الشباب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن مؤسسة

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وائل لطفي

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