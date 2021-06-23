«أسابيع في الحديقة» تواصل فعالياتها بمعهد ثربانتس (صور)

تواصلت فعالية "أسابيع في الحديقة" التي ينظمها معهد ثربانتس بالقاهرة في حديقته- الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر يونيو- بعرض للأغاني الشعبية الشهيرة بصحبة المطربة اسيا مدني وفرقتها الموسيقية.

بدأ العرض بقراءة مقتطفات من أشعار من دول إسبانيا، وأوروجواي، وغينيا الاستوائية وبنما.

وتشهد فعالية "أسابيع في الحديقة" مشاركة عدد من الفرق الموسيقية بالإضافة إلى قراءة مقتطفات شعرية مترجمة إلى اللغة العربية لأعمال من إسبانيا والأرجنتين وبوليفيا المكسيك وتشيلي وكوبا وبيرو والدومينيكان وباراجواي وبوليفيا وكولومبيا والبرتوتشيلي وكولومبياوكوبا والإكوادور وغينيا الاستوائية والمكسيك وبنما وبيرو وباراجواي والبرتغال وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي وفنزويلا.

أقيمت الفعاليات في حديقة معهد ثربانتس بالقاهرة مع تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن "أسابيع في الحديقة" هو الاسم الذي كان ميجل دي ثربانتس، مؤلف رائعة "دون كيشوت"، يرغب أن يستخدمه كعنوان لعمل لم ينشره مطلقا، وهو عمل كان يتضمن محادثات وقصص وشعر كل هذا كان يدور في حديقة بزمن انتشر فيه أحد الأوبئة.

معهد ثربانتس هو الهيئة التى أنشاتها الحكومة الإسبانية عام 1991 للعمل على دعم ونشر اللغة والثقافة الإسبانية وثقافة دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية. ويقع المركز الرئيسى للمعهد بمدريد وضاحية "الكالا دى اينارس" (مدريد) ، حيث مولد الكاتب الشهير ميجيل دى ثربانتس.

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية