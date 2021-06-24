الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

3 موهوبات في معرض الكتاب: نخوض تجربة النشر الأولى

رواية الديزل والتوأمان
رواية "الديزل والتوأمان"

صدر حديثًا عن دار العنقاء للنشر والتوزيع والترجمة، ثلاث روايات لثلاثة مواهب إبداعية هن الكاتبة شيماء سعيد عن روايتها "شر الحليم إذا عشق"، والكاتبة أمل ناصر عن روايتها "الديزل والتوأمان"، والكاتبة أسماء محمود عن روايتها "أحببتك وأنت لا تدري"، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددت هيئة الكتاب إقامته في الفترة من الـ30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

ومن جانبها قالت نورسين محمد - مدير عام لدار العنقاء للنشر و التوزيع و الترجمة- إنه تم إطلاق مبادرة دعم للمواهب تحت عنوان " أكون أو أكون" تهدف أن تكون صوت الإبداع من المحيط للخليج، ولاسيما ذلك الإبداع  القابع خلف العالم الإفتراضي.

وأكدت نورسين محمد  في تصريحها لـ"الدستور": “سعيدة بكل المواهب التي نشرنا لها وعددها 35 في مصر والعالم العربي، أغلبهم سيخوض التجربة الأولى للنشر، بعد أن أثبتوا أنهم موهوبين ويستحقون”.

وبدورها تواصلت الدستور مع الكاتبات، قالت الكاتبة شيماء سعيد صاحبة رواية "شر الحليم إذا عشق" إن الرواية عبارة عن ثلاثة أفكار تدور جميعها في إطار اجتماعي تناقش فكرة "المظاهر خداعة"، مضيفة أننا لا يجب أن نثق في رؤية أعيننا أحيانًا.

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رواية "شر الحليم إذا عشق"

واستكمت: "كما تناقش فكرة الخرس الزوجي وكيف أن الكثير من الأمور الكبيرة تقوم على أشياء صغيرة بالأساس".

أما الكاتبة أمل ناصر صاحبة رواية "الديزل والتوأمان" فقالت:  كانت تأتي برأسي أفكار وكنت أحاول إخراجها عبر الورق، وبدأت أكتب ليهدأ فكري، وطورت من نفسي طوال تلك السنوات بالقراءة ولاسيما لنجيب محفوظ وأحمد خالد توفيق، وغيرهم.

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رواية "الديزل والتوأمان"

وواصلت: "تشجعت ونشرت على صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن هناك قرأ لي أحد الأصدقاء الذين أثق بذوقهم الأدبي وشجعني، ثم بدأت مسيرتي في عالم الكتابة".

أما الكاتبة الثالثة فكانت أسماء محمود مؤلفة رواية "أحبتتك وأنت لا تدري" والتي قالت: "كتبت الرواية في أربعة أشهر، وتدور أحداثها حول فتاة فقيرة تعاني الأمرين بعد وفاة والدها، هي رواية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقة، وهناك الكثير من الأحداث والأزمات التي تعايشها البطلة لتصبح في معركة معها". 

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رواية "أحبتتك وأنت لا تدري"

وأكملت: “الفكرة أتت إلي مصادفة، كنت أكتب فقط ثم أخذت الفكرة تنبت وتتطور وبعدها كتبتها بعدما شعرت أنها اكتملت تماما”.

شر الحليم إذا عشق دار العنقاء الديزل والتوأمان أحببتك وأنت لا تدري صدر حديث ا معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

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