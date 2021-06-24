زيادة وحدات المسح السمعي للاطفال حديثي الولادة في محافظة قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، عن زيادة الوحدات الصحية والتي تقدم خدمات المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، إلى 142 وحدة صحية على مستوى المحافظة بدلا من 42 وحدة وذلك لدعم المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات للأطفال.

يأتي ذلك انطلاقا من من تنفيذ المبادرات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتي تهدف إلى رعاية كافة أفراد الأسرة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في قنا، أن المبادرة تهدف إلي الإكتشاف المبكر للإعاقة السمعية، لدى الأطفال من عمر يوم وحتى 28 يومًا من الولادة وسرعة التعامل مع الأطفال المصابة، وذلك حتى لا يؤثر على الطفل.



من جانبها أوضحت الدكتورة سمية حسن مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، أنه قد تم تدريب الفرق الطبية بجميع الوحدات الصحية عن طريق فريق من الوزارة، والتي تم توزيع أجهزة الفحص السمعي بها تدريبا جيدا عن كيفية استعمال الجهاز وطريقة القياس للأطفال استعدادا لبدء العمل في تلك الوحدات.

وكان أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن وزارة الصحة والسكان بعثت وفدا إلى قريتي أبو حزام وحمره دوم التابعتين لمركز نجع حمادي لتقييم مستوى الخدمات الطبية بهما، ووضع خطة مناسبة لرفع كفاءتهما الطبية ، وذلك برفقة الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية في كافة القرى والنجوع لا سيما الأكثر احتياجا منها.



وأضاف " الداودى" أن الوفد قام بزيارة الوحدتين الصحيتين بقريتى أبو حزام وحمره دوم، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لإعداد تقرير حول الوضع الطبي للقريتين، ووضع خطة لتطوير الوحدتين الصحيتين ودعمها بالكوادر البشرية والأجهزة الطبية التي تضمن تشغيلهما، وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

كما تم بحث إمكانية توفير وسائل مواصلات مناسبة لتيسر انتقال الأهالي إلى كلتا الوحدتين، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بقنا لتكثيف القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي القريتين، بما يضمن توفير حياة آدمية وكريمة لجميع المواطنين بالقريتين.