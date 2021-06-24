مي حلمي تنشر صورة جديدة.. ورواد «إنستجرام»: «مش كنتي اعتزلتي؟»

نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة جديدة لها، مع جمهورها عبر "السوشيال ميديا".

- "ناوية على ايه؟"

وعلقت الإعلامية مي حلمي، على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها بشكل غامض، وكتبت قائلًة: "قريبًا"، وتفاعل معها الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وتساءل محمد حماد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مش كنتي اعتزلتي"، وعلقت سميرة عياد قائلًة: "قريبًا إيه ناوية علي إيه".

وأعربت علياء غنيم، من رواد موقع "إنستجرام"مع الصور التي نشرتها الإعلامية مي حلمي، وكتبت قائلًة: "إيه القمر دا، جميلة قوي، أيوة كده اعتزال ايه بس"، وكتبت آية عمر، من رواد "السوشيال ميديا" قائلًة: "شو قريبًا، هتعملي إيه، منورة بصورك القمر".

- إعلان اعتزالها

يجدر الإشارة إلى أن الإعلامية مي حلمي، أعلنت أمس الثلاثاء، عن اعتزالها، وكتب مي حلمي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك:"أفكر جديا في اعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة و "السوشيال ميديا" نهائيا، وكل شيء، كل ما تعرفه الناس لا أريده"، وفي رد على تعليق أحد المتابعين، أوضحت أنها لم تقرر الاعتزال بعد، ولكنها تفكر في الأمر.

يجدر الإشارة إلى أن الإعلامية مي حلمي حصلت الإعلامية، مؤخرًا، على ما يسمى بالإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية، وأعربت حينها عن بالغ سعادتها لحصولها على تلك الإقامة الذهبية خاصًة أنها من محبي السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدًا دبي.

ونشرت الإعلامية مي حلمي حينها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لأحد الأماكن في إمارة دبي ودوّنت عليها: «تم منحي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات من فئة المبدعين وأهل الثقافة والفن».

مي حلمي

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