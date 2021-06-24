الخميس 24 يونيو 2021
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محافظات

وفد من «الصحة» لتقييم الخدمات بقريتى أبو حزام وحمرة دوم بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن وزارة الصحة والسكان بعثت وفدا إلى قريتى أبو حزام وحمرة دوم التابعتين لمركز نجع حمادي؛ لتقييم مستوى الخدمات الطبية بهما، ووضع خطة مناسبة لرفع كفاءتهما الطبية، وذلك برفقة الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية فى كافة القرى والنجوع لا سيما الأكثر احتياجا منها. 

وأضاف " الداودى" أن الوفد قام بزيارة الوحدتين الصحيتين بقريتى أبو حزام وحمرة دوم، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، لإعداد تقرير حول الوضع الطبي للقريتين، ووضع خطة لتطوير الوحدتين الصحيتين ودعمها بالكوادر البشرية والأجهزة الطبية التى تضمن تشغيلهما، وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، كما تم بحث إمكانية توفير وسائل مواصلات مناسبة لتيسر انتقال الأهالى إلى كلتا الوحدتين، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بقنا لتكثيف القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية المتنوعة لأهالى القريتين، بما يضمن توفير حياة آدمية وكريمة لجميع المواطنين بالقريتين.

وكان قد ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات التنفيذية، والقائمين على البرنامج بدائرة المحافظة وخارجها.

واستمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في "المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات"، مما يوفر دخلًا مباشرًا للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية بعد الانتهاء من التدفقات المالية من البرنامج.

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