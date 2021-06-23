«التضامن»: استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لمن تخلف عن الصرف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو، لمن تخلق عن الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، لأكثر من 3.4 مليون مستفيد.

وأوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الالكتروني، أن عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ، ويصل عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً، حيث كفل برنامج "تكافل وكرامة" الدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم ضم 100 ألف طالب بالجامعات والمعاهد الفنية والتدريب للمستفيدين من تكافل وكرامة، أول يوليو القادم، مشيرة إلى أن الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية، لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، وكي لا يُحرم أحد من مزايا تعليمية بسبب فقره أو إعاقته.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم تلقي تظلمات تكافل وكرامة عبر بوابة شكاوى البرنامج وبوابة شكاوي مجلس الوزراء وتطبيق شكاوي الخط الساخن 19680، وجرى الرد على 70% منها، وجار فحص المتبقي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد لجان المساءلة المجتمعية التي تم تشكيلها من القيادات الحكومية والأهلية والشعبية والمعتمدة من طرف المحافظين وتحت قيادة رؤساء الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية بلغت 2256 لجنة، للمساهمة في التحقق من بيانات المستفيدين.