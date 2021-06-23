الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجدد اشتعال حريق مخلفات خلف المتحف الزراعى فى الدقى

حريق وزارة الزراعة
حريق وزارة الزراعة

يحاول رجال الحماية المدنية بالجيزة، إخماد حريق بمخلفات زراعية، خلف المتحف الزراعى، بمنطقة الدقى بعد تجدد اشتعال النيران مرة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على الحريق، دون وقوع أى إصابات. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

 ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدنية مدعومين بسيارتي إطفاء.

 وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمت السيطرة على الحريق.

حماية أمن وزارة حريق الحماية المدنية وزارة الزراعة مجلس الدولة وزير الزراعة مديرية أمن غرفة عمليات سيارات الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

حريق هائل فى مبنى الزراعات المحمية بالدقى

إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بـ 16 سيارة إطفاء ولانش

بعد سجن حنين حسام.. «الدستور» تخترق إعلانات الدعارة الإلكترونية (صور)

منح المترجمة وفاء عبد الرؤوف وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس

قطع المياه عن 16 منطقة بالجيزة الجمعة المقبل 10 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس