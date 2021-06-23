تجدد اشتعال حريق مخلفات خلف المتحف الزراعى فى الدقى

يحاول رجال الحماية المدنية بالجيزة، إخماد حريق بمخلفات زراعية، خلف المتحف الزراعى، بمنطقة الدقى بعد تجدد اشتعال النيران مرة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدنية مدعومين بسيارتي إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمت السيطرة على الحريق.