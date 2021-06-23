«الرعاية الصحية» تعلن أماكن حملة «اكشف واطمن» بالأقصر وأسوان غدا

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن أماكن حملة الكشف الطبي المجاني لأهالي جنوب الصعيد بمحافظتي الأقصر وأسوان، التي سيتم إطلاقها غداً الخميس تحت شعار "اكشف واطمن".

وأوضحت أنه سيتم إطلاق الحملة في مناطق العقيبة والبحيرة في محافظة أسوان، ومركز الطود ووحدة منشية النوبة في محافظة الأقصر، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق الحملة من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأشارت إلى أنه سيتم الدفع بـ4 سيارات متنقلة مجهزة كعيادات للكشف الطبي المجاني على قاطني إقليم جنوب الصعيد بمحافظتي الأقصر وأسوان على مدار 30 يوما، بواقع سيارتين لكل محافظة يتم من خلالها إجراء 10 فحوصات طبية، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، طوال فترة الحملة.

وأكدت أن الحملة تستمر على مدار شهر يونيو، تم إطلاقها بالتعاون مع أحد شركات الحلول الرقمية، وتهدف الحملة إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأوضحت أن حملة الفحص الطبي المجاني "اكشف واطمن" من خلال العيادات المتنقلة، تهدف إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن)، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

وقالت إن فعاليات التوعية والتسجيل ستتم بالتوازي مع أعمال حملة "اكشف واطمن" للفحص الطبي المجاني بمحافظتي الأقصر وأسوان، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتي نهاية شهر يونيو 2021، بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استكمال تسجيل باقي المواطنين من قاطني المحافظتين والذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.

وأشارت إلى إن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، مؤكدًا أن تلك العيادات المتنقلة يتم من خلالها أيضًا استكمال إجراءات التسجيل في المنظومة الجديدة، إلى جانب قيامها بالكشف الطبي المجاني على المواطنين تحت شعار "اكشف واطمن".