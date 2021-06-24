بيت الحكمة يعرض «التجربة الصينية في نهضة الريف» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة، كتاب "التجربة الصينية في نهضة الريف"، الذي يستعرض خلاصة تجربة الصين في نهضة الريف، والحد من الفقر، وتنبع أهميته بالنسبة للقارئ العربي من التشابه الشديد بين الواقع في البلاد العربية مثل مصر، وبين الصين، باعتبارهما دولًا زراعية تحولت إلى الصناعة، لذلك يعد مرجعًا مهمًّا يعرض خلاصة التجربة الصينية التي تعد ناجحة وفقا للمعايير الدولية.

الكتاب صادر باللغة الصينية عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، من تحرير البروفيسور تشين شي وين، وترجمه إلى العربية الدكتور أحمد ظريف أستاذ اللغة الصينية بجامعة المنيا. ويأتي الكتاب في عشرة فصول تضم 288 صفحة من القطع الكبير.

لا يكتفي الكتاب بعرض أرقام وحقائق عن واقع الريف الصيني، بل يتطرق أيضًا إلى الجانب السياسي من عملية التنمية، كما يعرض لأهمية الزراعة لضمان الأمن القومي، ويطرح تجربة الدمج بين الريف والمدن في إطار متكامل يضمن احتفاظ كل منهما بخصائصه، وذلك من خلال تنفيذ العديد من آليات وسياسات التنمية الشاملة، وعلى رأسها "مثلت الزراعة" الذي يضم ثلاثة مقومات أساسية وهي الزراعة، والقرية، والفلاح، كل تلك النظريات يتناولها الكتاب وفقًا لمبادئ الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

ويتزامن إصدار"التجربة الصينية في نهضة الريف"مع مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس السيسي وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف.

ويأتي الكتاب في وقت تتجه فيه مصر إلى تطوير القرى والنهضة بالزراعة، حيث يعرض تجربة الصين في الحد من الفقر، ونهضة القرى، ولا يأتي ذلك بمعزل عن التنمية الشاملة للإنسان بما في ذلك النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. لقد بدأت الصين منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى سدة الحكم خطة طموحة للحد من الفقر، وبما أن الفقر يتركز في الأساس في مناطق الريف، كان تطوير الزراعة من الأساسيات التي اعتمدت عليها الصين في تنفيذ خطتها.

ونضع هذا الكتاب بين يديّ القارئ العربي والمسؤولين كي نأخذ منه ما يناسب ظروفنا الحالية والمستقبلية، ولا نعني بهذا أن التجربة قابلة للاستنساخ دون أي تعديلات، فالظروف قد تتشابه لكنها لا تتفق بنسبة مائة بالمائة، بل نعني به أن يكون نافذة نطل منها على ما وصل إليه الآخرون في حل مشكلات تتشابه مع مشاكلنا مما يفتح أمامنا أفاقا أوسع للتفكير، ولكي نستفيد من تخطيطهم ونتجنب أخطائهم.