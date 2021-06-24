الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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4 علاجات للتخلص من «البلغم»

علاجات منزلية للتخلص
علاجات منزلية للتخلص من البلغم

يظهر البلغم عادة عند إصابة الشخص بنزلات البرد، أو عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وعلى الرغم من أن هذا لا ينبغي أن يكون مقلقًا للغاية ، إلا أن الحقيقة تظل أن الإصابة بالبلغم يمكن أن تكون مصدر إزعاج وقد تؤدي إلى عدوى أخرى بسبب تهيج أنابيب الشعب الهوائية.

كما يمكنك توقع تشكل البلغم عند إصابتك بالحمى، أو تنظيف حلقك باستمرار، أو إذا كنت تعاني من سيلان الأنف، فعادة ما يتراكم في منطقة الحلق والصدر ويمكن طرده من خلال السعال.

وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكنك الاستفادة منها، والتي تساعد على طرد البلغم بسرعة حتى لا تضطر إلى الشعور بعدم الراحة لفترة طويلة.

وإليك بعض العلاجات المنزلية للبلغم، والتي ذكرها الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبى.

الماء المالح:

 طريقة واحدة للتخفيف من وجود البلغم هي الغرغرة بالماء الدافئ والملح، حيث يمكن أن يساعد الماء الدافئ على استرخاء العضلات المتهيجة في حلقك، بينما يمكن للملح أن يقتل أي البكتيريا التي تسبب نزلات البرد والسعال. 

كل ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها، يجب تكرار هذا العلاج عدة مرات خلال اليوم.

العسل والليمون:

علاج طبيعي آخر يمكن أن يساعد في إزالة الاحتقان والبلغم، فالليمون مناسب بسبب محتواه من فيتامين سي، بينما خصائص العسل المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض التي يسببها الجهاز التنفسي المتهيج. 

كل ما عليك فعله هو عصير نصف ليمونة وخلطها مع 2 ملاعق صغيرة من العسل وتناولها، عليك القيام بذلك ثلاث مرات في اليوم.

الكركم:

يعتبر الكركم أيضًا علاجًا للبلغم المتركام على الصدر، حيث يمكن أن يقتل الكركم البكتيريا التي تسبب ظهور البلغم، كما أنها تُعرف هذه التوابل أيضًا بقدرتها على تقوية جهاز المناعة أيضًا. 

الزنجبيل:

يمكن لهذا المكون المعزز للمناعة أن يزيل أي التهابات تنفسية ناتجة عن الإفراط في إنتاج المخاط، كل ما ستحتاجه هو غلي كوب من الماء ثم بشر أو تقطيع الزنجبيل إلى شرائح وإضافة ملعقة كبيرة منه في الماء، ويترك منقوعًا لمدة 5 إلى 7 دقائق ثم يصفي السائل.

سيلان الأنف البلغم الليمون الشعب الهوائية نزلات البرد جهاز المناعة الاحتقان

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وائل لطفي

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