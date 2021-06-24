الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجان لفحص منازل مبادرة «سكن كريم» بقرى مركز ملوى بالمنيا

لجان لفحص منازل مبادرة
لجان لفحص منازل مبادرة " سكن كريم "

أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا عن تشكيل لجان بقرى مركز ملوى وذلك لمراجعة وتدقيق قوائم مبادرة «سكن كريم»، للتأكد من أحقية المواطن للاستفادة من المبادرة ولضمان وصول الحق لمستحقيه.
 

وأكد رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه أعطي توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية التسع بتشكيل لجان بقرى مركز ملوى وذلك لمراجعة وتدقيق قوائم مبادرة «سكن كريم»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بوضع أليه محكمة لإعادة فحص قوائم «سكن كريم» والتأكد من الاستحقاق الفعلي للمواطنين.

 

من ناحية آخرى كان اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، قد قام بتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتضمنت هذه المشروعات في مجالات  هيئة ابنيه تعليمية، ومراكز شباب، ومحطات صرف صحي بقرى «قصرهور ـ جعوير ـ شعراوي» وذلك للوقوف على جاهزية المواقع المختارة لتنفيذ المشروعات عليها  وتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تعوق أعمال التنفيذ بها.

والتقى رئيس المدينة بمجموعة من المواطنين من أهالي قرى «جعوير ـ شعراوى ـ قصر هور» وذلك لشرح الخدمات المقدمة ببرنامج «حياة كريمة» والاستماع لمتطلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم والتعرف على احتياجات المواطنين بالقرية وتلبية المطالب، مؤكدا على أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة المعوقات بجميع قرى ونجوع مركز ملوي.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، لأن هذه الجولات تأتي بناءً على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية لمشروعات «حياة كريمة» بقرى ونجوع مركز ملوي وتذليل كافة العقبات والإسراع في نسب التنفيذ  بالمشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة حتى تنال رضا المواطنين.

لجان لفحص منازل مبادرة
لجان لفحص منازل مبادرة " سكن كريم "
لجان لفحص منازل مبادرة
لجان لفحص منازل مبادرة " سكن كريم "
لجان لفحص منازل مبادرة
لجان لفحص منازل مبادرة " سكن كريم "
المنيا مبادرة سكن كريم تشكيل لجان للفحص بالقري مركز ملوي اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

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