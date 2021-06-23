الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو دمياط» تثمن قرار تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات

المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة

ثمن المهندس أسامة حفيلة النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، وإتاحة وقت إضافى للإنضمام للمنظومة الضريبة الجديدة.

وأضاف حفيلة فى تصريحات خاصة، أن المستثمرين ورجال الأعمال طالبوا وزير المالية بتأجيل التسجيل، مشيرًا إلى أن تم المستثمرين عقدوا لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك، وشرحوا وجهات نظرهم من التأجيل وبالفعل تفهم رئيس مصلحة الجمارك الأمر وخاطب به الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتابع النائب الأول للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، ان هذا نظام الانضمام إلى المنظومة الضريبية سيضع مصر في درجه متميزة مع الدول المتقدمة كما أن فترة التأجيل تتيح للشركات التدريب وإبلاغ الموردين بالخارج.

 

جدير بالذكر أن رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور الشحات غتورى اجتمع مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان أمس، وتلقى عدد من شكاوى المستثمرين، ووعد أعضاء الجمعية ببذل كل الجهود مع الجهات المعنية من أجل تخفيف الأعباء عليهم وإيجاد حلول سريعة وعملية لكافة التحديات.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم، الأربعاء، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل. وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.

ومن جانبه قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن هذا القرار سيسهم في فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

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