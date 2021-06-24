كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن آخر تطورات الممارسة الخاصة بتوريد عدادات مسبوقة الدفع، وذلك كشراء مجمع لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

الكهرباء تطرح ممارسة لتوريد 2.2 مليون عداد مسبوق الدفع



وقال "شمعة "، إن الشركة قامت بالغاء الممارسة الخاصة بتوريد مليون عداد، وقمنا بطرح ممارسة أخرى لتوريد 2.2 مليون عداد مسبوق الدفع للشركات والمصانع المصرية خلال شهر يونيو الجاري.

وأضاف "شمعة" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة سوف تقوم بفتح المظاريف الخاصة بالشركات المتقدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، على أن يتم البت في الممارسة قبل نهاية شهر يوليو المقبل.

وأشار رئيس شركة مصر الواسطي لتوزيع الكهرباء، إلى أن الشركات الـ6 المتقدمة هى «السويدي الكتروميتر، والهيئة العربية للتصنيع، والمعصرة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأسكرا أمكو، جلوبال إلكترونيكس، المصرية الذكية للعدادات».

وتتولي شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء إدارة الممارسة كشراء مجمع لشركات نيابة عن الشركات الباقية، وأن دراسة العرض الفني والمالي استمرت 15 يومًا.

فيما كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المنصة الإلكترونية الموحدة لطلبات تركيب العدادت الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة والعشوائية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الدستور"، أن اجمالي عدد الطلبات بلغ حتي 31/5 الماضي 1.5 مليون طلب، وسوف تستمر المنصة في تلقي الطلبات حتي يوم 30 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء عن طريق شركات التوزيع التسع التابعة لها تحرص على سرعة عمل المقايسات الفنية وتركيب العدادات لمن ينطبق عليه الشروط لتقليل سرقات التيار الكهربائي ونسب الفقد.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في أبريل الماضي مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهي بنهاية شهر يونيو القادم 2021.