الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 148 طن قمامة من شوارع مركز الفشن جنوب بنى سويف

رفع 148 طن قمامة
رفع 148 طن قمامة جنوب بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، والقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

فيما ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة المهندس محمود سعد" والذي تضمن الإشارة إلى رفع 148 طنًا من المخلفات والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة وجمع القمامة المنزلية بدائرة مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهس وتلت وأبسوج ودلهانس، ومسح وتمهيد بعض الطرق.

وتابعت الوحدة مستشفى الفشن المركزي للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية للمرضى، بالإضافة إلى التحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهي وتحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين.

يأتي ذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، كما تم المرور الليلي لمتابعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بمواعيد الغلق الرسمية.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية شنرا بصيانة كشافات الإنارة العامة بعزبة السعداوي ونجع أبو شملي فيما تابعت الوحدة المحلية لقرية أبسوج تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العرفا والإنشاءات الجارية بالمدرسة الثانوية بقرية الشراهنة، فضلاً عن صيانة 40 كشاف إنارة بطريق أبسوج البحري وطريق كمون وتحرير 11 مخالفة ببيئة بقرية صفط الخرسة، بينما واصلت الوحدة المحلية بقرية دلهانس استكمال تركيب خط مياه 8بوصة بعزبة بشرى الغربية وتركيب وصيانه كشافات الإضاءة بطريق ومدخل الظهير الصحراوي.

بني سويف محافظة المواطنين مشكلات محافظ بني سويف إشغالات الطريق جمع القمامة منظومة النظافة

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وائل لطفي

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