الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيران تلتهم عددا من السيارات في حريق جراج وزارة الزراعة

حريق وزارة الزراعة
حريق وزارة الزراعة

التهمت النيران عدد من السيارات الملاكي والنقل في حريق وزارة الزراعة بجراج سيارات داخل مقر مبنى الزراعات المحمية بمنطقة الدقي.

ووصل إلى موقع حريق وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للاطلاع على الأمر والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه والخسائر التي تسبب فيها. 

كما تواجد عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة والحماية المدينة لمتابعة عمليات الإخماد.

فيما تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع في مبنى الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة بجوار نادي الصيد في الدقي. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق بمقر وزارة الزراعة في الدقي انتقلت على الفور سيارات الاطفاء وتبين من الفحص نشوب حريق هائل في جراح سيارات داخل مقر الزراعات المحمية بمنطقة الدقي التابعة لوزارة الزراعة، والتي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي، ولم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن. 

الملاكي السيارات حريق وزارة الزراعة جراج سيارات الزراعات المحمية الدقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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