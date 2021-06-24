رفع 131 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع مركز ومدينة سمنود

قال محمد متولى أبوسليم، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع نحو 131 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد أعلن عن رفع 1680 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة مضت.

وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وشدّد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكانت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، قد أعلنت إنه تم رفع نحو 126 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.



وأوضحت رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.



كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أكد على ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها.

وطالب المواطنون بضرورة التعاون في الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة في الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة، كما كشف اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، عن رفع 249 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.