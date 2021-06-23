«النقد الدولى»: مؤتمر صحفى لإعلان نتائج المراجعة الثانية للإصلاح الاقتصادى بمصر

أعلن صندوق النقد الدولي في بيانه منذ قليل، أنه من المقرر إقامة مؤتمر صحفي يوم 28 يونيو الساعة 11 صباحا لإعلان نتائج المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.

قد أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم بترتيب الاستعداد الاحتياطي لصندوق النقد الدولي ومشاورات المادة الرابعة لعام 2021 في 23 يونيو.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمل في الثامن عشر من ديسمبر 2020 المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، مما يتيح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي [1,6] مليار دولار أمريكي)، ليصل إجمالي عمليات الشراء بموجب الاتفاق إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي [3,6] مليار دولار أمريكي).

ويهدف البرنامج الذي وضعته السلطات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة. ومن شأن البرنامج أن يساعد السلطات أيضا على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة في مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول على ما يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي أو 184,8% من حصة عضويتها). وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري يعادل 1,4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء، وبواقع 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي) في كل مرحلة. وقد استُكملت مراجعة الأداء الأولى في 18 ديسمبر 2020.