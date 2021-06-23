الخميس 24 يونيو 2021
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الثقافة

منح المترجمة وفاء عبد الرؤوف وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس

السفير الايطالي بالقاهرة
السفير الايطالي بالقاهرة والمترجمة وفاء عبدالرءوف البيه

مُنحت المترجمة والأكاديمية الدكتورة وفاء عبدالرؤوف البيه، أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس.

تسلمت الدكتورة وفاء الوسام خلال حفل التكريم الذي أقامه السفير الإيطالي بالقاهرة في مقر السفارة الإيطالية في مصر.

وقد حفلت كلمة السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني بالإشارة إلى الترجمات المهمة التي صنعتها وفاء عبدالرؤوف البيه، مثل “أنطونيو الجميل" لفيتاليانو برانكاتي، و”الكتب الممنوعة" لماريو انفليزي، و"المسيح توقف عند إيبولي" لكارلو ليفي، و"حلم ماكينة الخياطة" لبيانكا بيتسورنو، و"الغرفة العائمة" لروبرتو باتسي، والدور العلمي والأكاديمي الذي تنهض به على نحو بارز عبر عشرات الأبحاث والدراسات العلمية.

وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية هو وسام إيطالي رفيع، استُحدث سنة 1951، بمرسوم من الرئيس الثاني للجمهورية الإيطالية لويجي إيناودي، ويعد أرفع تكريم تمنحه الدولة الإيطالية لذوي الجدارة في مجالات الآداب والفنون والاقتصاد والخدمة العامة والأنشطة الاجتماعية والخيرية والإنسانية، وللخدمة الطويلة والبارزة في مجالات العمل المدني والعسكري.

وتعمل الدكتورة وفاء عبدالرؤوف أستاذا للأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة حلوان، وتعد من أبرز مترجمي الأدب الإيطالي، ولها نحو خمسة عشر كتابا مترجما من الإيطالية إلى العربية، ومن العربية إلى الإيطالية، من بينها ترجمة رواية "أنطونيو الجميل" لفيتاليانو برانكاتي الطبعة الأولى"شرقيات 2012" والطبعة التانية "منشورات المتوسط، ميلانو ٢٠٢٠"، وكتاب "الكتب الممنوعة" من منشورات كلمة لماريو أنفليزي وهو أستاذ جامعي إيطالي يدرس في جامعتي ميلانو والبندقية، ويتولى في الوقت الحالي كرسي تاريخ الطباعة والنشر اهتم طويلا بقضايا الرقابة على المؤلفات، وتداول المطبوعات في أوروبا الحديثة، أبو ظبي ٢٠١١، كما ترجمت رواية "حلم ماكينة الخياطة" لبيانكا بيتسورنو "منشورات المتوسط ٢٠٢٠".

المترجمة والأكاديمية الدكتورة وفاء عبدالرءوف البيه وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لسفير الإيطالي بالقاهرة ”الكتب الممنوعة لماريو انفليزي

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