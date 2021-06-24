الخميس 24 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

«مش لايق عليكي».. سخر الجمهور من «كورسيه» بسنت شوقي في أحدث ظهور لها؟

بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج

واجهت الفنانة بسنت شوقي، زوجة الفنان محمد فراج، العديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى تصدرهما محركات البحث جوجل، ليصبحوا تريند رقم "3" بعد ظهورها في حفل "Enigma" وبروز خطوط "الكورسيه" المشد من فستانها الذي طلّت به.

 

وأثار ارتداء الفنانة بسنت شوقي، "الكورسيه" أسفل فستانها الجدل، حيث اعتبر عدد كبير من الجمهور أن "الكورسيه" قطعة من الملابس الداخلية، ولا يصح ظهورها بهذا الشكل كما وضح في الصور التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وعلق عدد كبير من روّاد "السوشيال ميديا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الصور، وكتبت نور الهدي، من جمهور الفنانة بسنت شوقي، والفنان محمد فراج، قائلًة: "الكورسيه باين قوي على فكرة إيه دا"، وعلقت وفاء عبد الفتاح حمدي، على الصور التي جمعت بين بسنت وزوجها قائلًة: "الكورسيه باين ومش لايق عليكي".-

- "شكله مش لطيف"

وكتبت ليان محمد، من جمهور الفنانة بسنت شوقي، ورواد "السوشيال ميديا" قائلًة: "طب داري الكورسيه بفستان غامق وبجد بجد مش قصدي حاجة بس الكورسيه شكله مش لطيف".

وارتدت الفنانة بسنت شوقي ، فستانا طويلا باللون الأبيض، "كت" بدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها "الويفي" منسدلا أسفل كتفها.

- إقامة حفل زفافها ومحمد فراج قريبا


جدير بالذكر أن الثنائي الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي كشفا في أول ظهور لهما خلال حفل لإحدى المجلات الشهيرة عن أن الاحتفالية التي أقيمت منذ فترة قريبة لم تكن زفافاً وإنما كانت عقد قران فقط، مؤكدين أنه سيكون هناك حفل زفاف قريبًا، ولن يكتفوا فقط بعقد القران، ولم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن ولكنه سيكون خلال الفترة المقبلة دون تحديد  وقت معين. 

بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج

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Screenshot_2021-06-24-04-49-06-73
Screenshot_2021-06-24-04-48-37-71
Screenshot_2021-06-24-04-48-37-71
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بسنت شوقي محمد فراج كورسيه فيسبوك ظهور

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