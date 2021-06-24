السيطرة على حريق هائل بورشة للموبيليا ببركة السبع

نشب حريق هائل بإحدا ورش دهان الموبيليا في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور قام الأهالي بمحاولة إخماد الحريق، كما ساعدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومحاصرة الحريق من امتداده

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وكان قد تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز بركة السبع يفيفد بقيام الأهالي بالإبلاغ عن نشوب حريق بإحدى ورش الموبيليا بقرية طوخ طنبشا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن دمار 3 غرف نوم ولا يوجد خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ما هو السبب وراء نشوب الحريق.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، في كشف لغز العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وكشفت التحقيقات عن أن المشاركين في ارتكاب الجريمة عددهم 6 أفراد، والعقل المدبر ابنة طليق ربة المنزل وبمساعدته، وتبين أن السبب هو الحصول على توقيع وبصمة المجني عليها على أرض وعقارات.

وأكد مصدر أمني، أن ابنة طليق المجني عليها، اتفقت مع أشخاص للحصول على توقيع وبصمة المجني عليها على بيع عقارات وأراضي، مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 2000 جنيه، وقام المتهمين بتنفيذ الواقعة، حيث قاموا بتقييد المجني عليها مستخدمين "إيشارب" وأثناء تنفيذ الواقعة لقيت السيدة مصرعها.



وأضاف المصدر أن المتهمين، قاموا بسرقة بعض محتويات المنزل، وقانوا بسرقة كروت بنكية "فيزا" وأموال، مؤكدا أن المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا على مكان المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة.



وقررت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما تم تمثيل الجريمة من قبل المتهمين، وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، ثم صرحت بدفن الجثة.