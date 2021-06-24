الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف مطروح: أهالى برانى تبرعوا بـ5 صكوك أضاحى

وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح

عقد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف مطروح، اجتماعا مع الأئمة بإدارة براني بحضور الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة، والشيخ محمد الكمار مدير الإدارة، والشيخ محمد سعودي أقدم الأئمة بالإدارة ومفتشها. 

وأكد وكيل أوقاف مطروح على الحضور المنضبط والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الانسياق خلف معلومات إلا من مصادرها الرسمية، موجها بعمل الدعاية المكثفة لصكوك الأضاحي الذي أضحى شعيرة دينية ومشروعا وطنيا. 

وشدد وكيل أوقاف مطروح على مشاركة الأهالي بمدينة براني وضواحيها في أفراحهم وكافة مناسباتهم، مؤكدا على بذل الجهود لضبط العمل والتعريف بصكوك الأضاحي والعمل بروح الفريق وتصحيح المفاهيم والدعوة للانتماء الوطني وبث روح التعاون والتعاضد والبناء والتنمية.

من جانبه قام عدد من أهالي مدينة براني غرب مطروح بالتبرع  بخمسة صكوكً أضاحي.

وكان الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة  الأوقاف بمطروح، استقبل أيمن علي منسق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بشركة مياة الشرب والصرف الصحي لبحث واستكمال الخطة الوطنية لترشيد المياه. 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أنه تم الانتهاء من تركيب المرشدات بمجموع المساجد الأهلية في إدارات السلوم وبراني والنجيلة ومرسى مطروح وسيوة والعلمين وجارٍ استكمال إدارة الحمام والضيعة عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

 

وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح
وكيل اوقاف مطروح
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