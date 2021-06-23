الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد عبدالرحمن: «فلسفة البلوك» يشرح كيف يعيش الإنسان حياته ما بين الافتراضي والواقعي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار دون للنشر والتوزيع كتاب "فلسفة البلوك.. ما فعلته بنا السوشيال ميديا" للكاتب محمد عبد الرحمن، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن عن فلسفة البلوك إنه ابعتد في هذا الكتاب عن ذكر وقائع معينة وحملات ممنهجة وتريندات أثارت الجدل وإنما بحث فيما وراء ذلك وكيف استسلم الملايين لقوانين القيود التي فرضتهم عليها مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحوا اسرى لها باختيارهم.

وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الدستور": الكتاب يشرح كيف يمكن أن يخرج رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذا المأزق وأن يعيشوا حياتهم بشكل متوازن ما بين الافتراضي والواقعي.

يذكر أن محمد عبد الرحمن اختار أن يوثق في الكتاب أفكارا واتجاهات رصدها بعد تأمل طويل وتجارب عديدة سمحت له بها مهنته- الصحافة- التي من المفترض أن تجعل صاحبها يتعامل مع كل شيء على أنه موضوع يجب أن يخرج منه بجديد يقدمه للناس.

رصد عبد الرحمن في "فلسفة البلوك" كيفية تحكم صناع المنصات في وصول أخبار وتفاصيل معظمها سلبية إلى المتصفحين، من خلال "خوارزميات" باتت تحدد ماذا نرى ومع ماذا نتفاعل، فيما المستخدم مسلوب الإرادة يظن بأنه بـ "التمرير المستمر" سيجد ما يسعده ويكتشف ما يجهله، بينما هو في الحقيقة يقلل فرص العودة من أعماق تلك المنصات التي يذهب إليها الكثيرون حاليا في رحلة بلا عودة.

أما عن محمد عبد الرحمن فهو كاتب صحفي وناقد فني، له العديد من المقالات في تحليل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام.

أسس موقع إعلام دوت كوم 2014، وغطى العديد من المهرجانات الفنية الدولية و لديه إسهامات في كتابة القصة القصيرة، فضلا عن تقديمه لورش ودورات تدريبية في الصحافة الرقمية.

صدر له "الكتاب صفر" عن كواليس العمل الصحفي في فبراير 2018

فلسفة البلوك دار دون للنشر والتوزيع صدر حديث ا معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن

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