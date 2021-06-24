مصرع شاب وطفلة صدمتهما سيارتين فى حادثين مختلفين بملوى بالمنيا

لقي شاب وطفلة مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارتين في حادثين مختلفين بملوي جنوب المحافظة، حيث تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ملوي العام وتحرر عن الحادثين محضرين والعرض على النيابة العامة والتي صرحت بدف الجثتين.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقيه إخطارا من العقيد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول محمد نبيل محمد عبد الحميد، 32 سنة، ومقيم قرية بني روح جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي أن المجني عليه صدمته سيارة أثناء سيره بطريق المحيط وفرت هاربة فلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور وتحرر عن الحادث المحضر رقم 2486 لسنة 2021 جنح مركز ملوي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي الحادث الثاني تلقى مدير الأمن إخطارا من العقيد أحمد عبدالهادي مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من مدير مستشفى ملوي العام بوصول الطفلة "ملك . أ"، 7 سنوات، ومقيمة قرية المعصرة التابعة للمركز جثة هامدة.

وتبين من تحريات مباحث القسم أن الطفلة صدمتها سيارة أثناء سيرها بالطريق الزراعي السريع أمام أحدي الحدائق بمدخل مدينة ملوي من ناحية الجنوب ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وفرت السيارة هاربة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة بندر ملوي للتحقيق والتصرف.

وتولت نيابة مركز ومدينة ملوي التحقيق في الواقعتين تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا وصرحت بدفن الجثتين بعد تسليمهما لذويهم وتكليف أجهزة البحث بسرعة ضبط قائدي السيارتين المتسببتين في الحادثين.