تفاصيل إنشاء أول معمل لاختبار عداد الغاز الطبيعى مسبوق الدفع

أعلنت شركة تاون جاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن إنشاء معمل خاص باختبارات عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع في مقر الشركة الرئيسي.

أول معمل لاختبار عداد الغاز الطبيعي مسبوق الدفع

ووفق بيان صادر عن الشركة، الأربعاء، فيعد المعمل هو الأول في قطاع البترول لاختبار العدادات الذكية التي يتم التعامل معها بالكارت الممغنط ضمن منظومة العدادات مسبوقة الدفع لتقليل تدخل العنصر البشري من محصلين وطباعة فواتير وإتاحة التحول الرقمي من خلال شحن رصيد للعداد عن طريق ماكينات التحصيل والدفع الإلكتروني.

وقال المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تركيب حوالي 326 ألف عداد غاز مسبوق الدفع، ومتوقع الانتهاء من تركيب حوالي 600 ألف عداد بنهاية العام المالي 2021/2020.

وأكد الملا أن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعي لـ5625 من المخابز البلدية المدعمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2021، موضحًا أن 4512 مخبزًا تم تسليم بياناتها لهيئة السلع التموينية، وتم استخراج تصاريح لـ 3932 مخبزًا ومتبقي 580 تصريحًا جار استخراجها من هيئة السلع التموينية.

وأوضح الوزير أنه جار العمل لتجهيز 3932 مخبزًا لهذا الأمر، وقد تم تنفيذ الشبكات الخارجية لـ2971 مخبزًا والتركيبات لـ 2067 مخبزًا وتم تحويل 1093 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي حتى 30 يونيو 2021.

وأكد أن القطاع يتوسع بشكل مباشر في توصيل الغاز للمنازل، حيث تم تحويل 3.5 مليون وحدة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة.

وأضاف أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يحظى بدعم رئاسى وحكومي في إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة أسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن.

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالي الماضي، وأنه استمرارًا لهذا النجاح فقد تم إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، وبالفعل تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.

وأضاف الملا، خلال متابعته الدورية لما حققته خطة التوصيل من نتائج، أنه لتعظيم الاستفادة من هذا النجاح بالرغم من الظروف الراهنة، بسبب تداعيات فيروس كورونا فقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى القادم.

أوضح أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالى 2018-2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات، بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.