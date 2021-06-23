«المشروعات الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي» رسالة دكتوراه لـ انتصار طه

تناقش كلية البنات بجامعة عين شمس رسالة دكتوراه بعنوان "المشروعات الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيلى 1973 - 1947م والموقف المصرى والعراقي منها"، للباحثة انتصار محمد نصر طه، في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات غد الخميس.

وتهدف الدراسة إلى رصد وتحليل المشروعات والمبادرات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وموقف الحكومات المصرية والعراقية منها من 1947-1973.

تتناول الدراسة "المشروعات الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 1947-1973م والموقف المصري والعراقي منها"، وهي فترة مليئة بالأحداث والتطورات الإقليمية التي أثرت فى المنطقة العربية ذات الأهمية الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية.

الرسالة تحت إشراف الدكتور جمال معوض شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية جامعة عين شمس، ويناقش الرسالة الدكتور عبد الحميد عبد الجليل شلبى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والدكتور خلف عبد العظيم الميرى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور حمادة وهبه مسعد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة سوهاج.

وقد تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول تقسيمًا زمنيًّا؛ نظرًا لتعدد المشروعات الأمريكية في تلك الفترة التاريخية المهمة، تبداها الباحثة بتمهيد تحت عنوان " الاستيطان الصهيوني في فلسطين والموقف الأمريكي (1914-1946) ، الفصل الأول: يتناول "انطلاق المشروعات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية 1947-1952" بينما يتناول الفصل الثاني المشروعات الأمريكية بعد ثورة يوليو 1952 وانفجار حركات التحرر الوطني، ويشمل الفصل الثالث: المشروعات الأمريكية بعد أزمة السويس1956-1963، وجاء الفصل الرابع عن مؤامرة يونيو 1967 ومبادرات امريكية من نوع جديد، بينما اشتمل الفصل الخامس المشروعات الأمريكية أبان حرب الأستنزاف "1970-1973".