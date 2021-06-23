الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة دمياط» يناقش مشروع الزمالة المصرية

مديرية الصحة
مديرية الصحة

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديرى المستشفيات العامة وبعض المستشفيات المركزية والنوعية وقيادات مديرية الصحة بقاعة مستشفى التخصصي وذلك لمناقشة عدة موضوعات أهمها: موقف مديرية الصحة بمشروع الزمالة المصرية واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة ورصد الاحتياجات والمعوقات للوصول لحلول فعالة.

كما تم مناقشة ما تم الوصول إليه فى  المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والالتزام بالسعة الاستيعابية.

كما توجه  بالشكر لمديرى المستشفيات على مجهوداتهم خلال جائحة كورونا مع مداومة المتابعة الجيدة لتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.

محافظ دمياط وكيل صحة دمياط دمياط محافظة دمياط مستشفى

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