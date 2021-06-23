الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موسكو تستضيف مفاوضات اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

تختتم غدا الخميس بالعاصمة الروسية موسكو اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي والذي يضم كل من روسيا الاتحادية – بيلاروسيا – كازاخستان – أرمينيا - قيرغيزستان.

وقد ترأس الجانب المصرى فى المفاوضات إبراهيم السجيني - مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، كما شارك فى المفاوضات المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال السجينى، إن الاجتماعات استمرت على مدى الـ 3 أيام الماضية وتناولت موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة.

وأشار إلى أن جولة المفاوضات شهدت تقدماً ملموساً على كافة المستويات، حيث تم التأكيد على أهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري.

ولفت السجينى إلى أنه سبق أن عقدت ثلاث جولات للمفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع وهو ما تم مناقشته مع تجمعات رجال الأعمال المصرية كاتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية والتي رحبت بهذا التعاون، وأكدت أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات لبدء تنفيذ الاتفاق.

الاقتصادية اسماعيل المصرى الاجتماعات السجيني والمعالجات التجارة

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