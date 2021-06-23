شيماء سيف تتوسط لتلبي رغبة أصغر معجبة بـ هشام جمال

عقب نشر تسجيل صوتي للطفلة جوري التي تبلغ من العمر ٨ سنوات تعبر فيه عن حبها للمنتج والفنان هشام جمال، وكونها تريد أن تحضر إحدى حفلاته مع فريقه بوي باند، وبعد سماع الفنانة شيماء سيف لهذا التسجيل الذي انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي، عملت سيف علي تلبيه طلبها وحلمها.

وعلمت "الدستور"، أن شيماء سيف قامت على الفور بالاتصال بالفنان هشام جمال الذي بدوره قام بالاتصال بالطفلة جوري والتحدث معها، ووعدها بأنها ستحضر أولى حفلاته القادمة بعد انتهاء أزمة كورونا وإقامة الحفلات بشكل آمن وصحي.

وكانت شيماء سيف قد هنأت جمال بعيد ميلاده مطلع الشهر الجاري في منشورها على «إنستجرام»، وقالت له «كل سنة وأنت قريب وحبيب وأغلى مما تتخيل، أنت عارف أنا بحب الصورة دي أوي ليه عشان الوقت ده يوم فرحي كنت في قمة التوتر، ومكنش مسموح لحد يكون معايا غير ماما، وأنت وده علشان أنت عارف أنت بالنسبة لي إيه، ربنا يسعدك في كل سنينك الجاية، وتحقق كل اللي تتمناه وأكتر ودايما ناجح ومختلف وسابق بحبك قد الدنيا كلها».

وأضافت :«بحب اختلافاتنا اللي بنبقى بعدها أقوى وأقرب بحب كل موقف عدينا بيه سوا وخلاني أتاكد إنك مفيش ولا هيكون في جدعنتك وحبك ليا ولكل إخواتنا من عيلة روزناما.. بحبك أوي يا أحلى أب إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي ونرجع كلنا سوا تانى نضحك من قلبنا ونبقى فرحانين ونعملك أحلى عيد ميلاد في الدنيا يفرحك زي ما أنت دايما بتفرحنا فى كل وقت».

وفى سياق آخر، تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف في فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائيًا، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.