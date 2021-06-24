ننشر تنسيق تمريض الأزهر بعد الإعدادية بمحافظة دمياط

أعلنت جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق والتقديم في المعهد الفني للتمريض بعد الإعدادية 2021-2022، ويتم قبول الطالبات البنات فقط في معهد التمريض الفني الأزهري بمحافظة دمياط.



وكشفت جامعة الأزهر عن شروط التقديم في التمريض الأزهر بعد الإعدادية 2021-2022.

أن تكون الطالبة مصرية، وأن تكون الطالبة من محافظة دمياط إقامة ونشأة، وأن تكون حسنة السير والسلوك، وألا يقل السن مع بداية العام الدراسي الجديد عن 14 عامًا، ولا يزيد عن 16 عامًا.

ويجب أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية في نفس العام، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانيةو تكون الطالبة حاصلة على 210 درجات كحد أدنى من المجموع الكلي للشهادة الإعدادية العامة.



ويتم قبول الحاصلات على شهادة الإعدادية العامة والأزهرية من محافظة دمياط فقط.

شروط التقديم في التمريض الأزهر بعد الإعدادية 2021-2022 ، يقدم الطالب إقرار موقع من ولي الأمر للطالبة بعدم الزواج عند تقديم الأوراق وخلال سنوات الدراسة.

يجب اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية والكشف الطبي، والإملاء والقرآن الكريم، والمعلومات العامة، واللغة الإنجليزية.

يقدم الطالب إقرار موقع من ولي الأمر للطالبة بعدم الزواج عند تقديم الأوراق وخلال سنوات الدراسة.



يجب اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية والكشف الطبي، والإملاء والقرآن الكريم، والمعلومات العامة، واللغة الإنجليزية.

لا يجوز سحب ملف الطالبة خلال سنوات الدراسة إلا في حال فصلها نهائيًا لانقطاعها عن الدراسة أو رسوبها لأكثر من عامين.

يتم سداد رسوم التقديم 200 جنيه مصري ولا تسترد، ويجب على ولي الأم التقديم للطالبة.

وتكون مواعيد التقديم في معهد تمريض الأزهر بعد الإعدادية 2021-2022 بمحافظة دمياط فقط في مركز دمياط ومدينة دمياط الجديدة، ابتداء من يوم 3 يوليو 2021 وحتى 5 يوليو 2021، وفي مدينة الزرقا من يوم 6 يوليو 2021، وحتى 8 يوليو 2021، وفارسكور من يوم 19 يوليو2021، وحتى يوم 12 يوليو 2021، وكفر سعد وكفر البطيخ من يوم 12 يوليو 2021، وحتى 14 يوليو 2021، والمتخلفات عن المواعيد السابقة يوم 15 يوليو 2021 م.