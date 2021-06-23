الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة تحدث إجراءات القادمين من الخارج.. التطعيم بلقاح كورونا يغنى عن PCR

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا

حدثت وزارة الصحة والسكان، إجراءات دخول القادمين إلى البلاد من الخارج، خلال الفترة المقبلة عبر المطارات والموانئ، حيث وجهت بالسماح بدخول القادمين الحاصلين على تطعيم لقاح كورونا دون الحاجة إلى تحليل PCR، بشرط أن تحتوى على QR وليس ورقيًا.


وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم، وزعته على المطارات والموانى، إن ذلك يتضمن اللقاحات الحاصلة على مُوافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى القارة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التى تُعطى على جرعتين "فايزر - أسترازينيكا - موديرنا - سينوفارم - سينوفاك - أو سبوتنيك"، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، وذلك بالنسبة للدول غير المُتأثرة بالسلالات المُتحورة من كورونا.

وأوضح المنشور أنه بالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المُتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول: “الهند، بنجلاديش، باكستان، بودان، ميانمار، نيبال، سريلانكا، فيتنام، البرازيل، وأمريكا اللاتينية” بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال 14 يومًا السابقة، ولم تطبيق الإجراء التالى.

وتابع: "يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب وقبول الشهادات المُعتمدة فى الدولة (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 -ID NOW COVID، وفى حال إيجابية النتيجة لاختبار 19 -ID NOW COVID، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفى حال إيجابية تحليل PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع فى هذا الشأن".

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