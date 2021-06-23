الاتحاد النوعي لنساء مصر يناقش دور التشريع في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

نظم الاتحاد النوعي لنساء مصر لقاء لمناقشة دور التشريع في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وكيف يتكامل القانون مع الفن والسينما في التصدي للمشكلة، يندرج هذا اللقاء تحت مشروع شبكة القيادات النسائية الذي ينفذه الاتحاد مع التعاون الدولي الهولندي، كما يساند المشروع نائبات البرلمان في جهدهن لتنقية القوانين من التحيز ضد المرأة وفي تأدية ادوارهن الأخرى داخل البرلمان.

وشارك اللقاء الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشملت كلمتها الافتتاحية شرح مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية كأساس للتعاون الدولي.

كما شارك في اللقاء عضوات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وشخصيات عامة، وعرضت مسودات لمشروعات قوانين ضد العنف على المستوى الوطني والعربي و سيتم التنسيق بينها.

وشارك مجموعة الفنانات والفنانين الذين قدموا مسلسل الطاووس خلال شهر رمضان الماضي، وكان عالج المسلسل قضية العنف ضد المرأة في صورة قاسية بلغت حد الاغتصاب.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على خطوات لمتابعة اللقاء تشمل التنسيق بين مسودات القوانين المقترحة وعلي استمرار التعاون مع اهل الفن وتناول قضايا اخري للمرأة من خلال أفلام قادمة ..

فيما ينفذ الاتحاد العام لنساء مصر بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال مشروع "مدن آمنة بقيادة الفتيات" ويهدف المشروع إلى اتخاذ المراهقون والشباب ولا سيما الفتيات والشابات، إجراءات جماعية للإسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين وسلامة الفتيات في المدن والحصول على صوت أقوى في صنع القرار، ومن بين أنشطة المشروع أيضا دمج وإشراك أبطال وبطلات التغيير في الفئة العمرية من 14 لـ24 عاما في أنشطة الجمعيات الاهلية بعمليات التخطيط للأنشطة وتنفيذها وابداء الرأي في السياسات التي تتخذها.

ويتطلب أن يكون لدى المتقدمين خبرة في مهارات تيسير النقاش، ويتوفر لديهم معارف وخبرات حول عمل الجمعيات الاهلية وهيكلها، فضلا عن معرفة بأوجه مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية.

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