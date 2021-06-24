الخميس 24 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

بعد رحيله اليوم.. أبرز المعلومات عن المخرج أحمد المهدى

المخرج أحمد المهدى
المخرج أحمد المهدى

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعدما كشف المنتج صفي الدين محمود عن رحيل المخرج أحمد المهدي، عقب صراع طويل مع المرض، وتشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

 

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المخرج أحمد المهدي، في سياق السطور التالية:

 

- المخرج أحمد المهدى مخرج مصري من مواليد محافظة القاهرة. 

 

- تعاون المخرج الراحل أحمد المهدي مع كبار الفنانين والمطربين على رأسهم أنغام والفنان محمد هنيدي.

 

- شهادة تخرجه كانت فى الإخراج السينمائي.

 

- بدأ المخرج أحمد المهدي مشواره الفنى عام 1997.


- أحمد المهدي من أبرز مخرجي الإعلانات وأغاني الفيديو كليب.


- قدّم الراحل أحمد المهدي عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها فوازير "مسلسليكو".

 

- أول تجربة له في مجال الإخراج السينمائي بعد أن تم ترشيحه كان لإخراج فيلم "بحر النجوم".


- قدّم أيضًا الراحل أحمد المهدي العديد من الكليبات منها كليب أنغام "نص الدنيا".

 

- وأخرج أيضًا الراحل أحمد المهدي العديد من المسلسلات على رأسها مسلسل "عروس البحر" عام 2012.

 

- أخرج أيضًا الراحل مسلسل "الجراج" عام 2006.


- أخرج الراحل أحمد المهدي أكثر من ٧ كليبات لمشاهير الوسط الفني.


- شارك الراحل أحمد المهدي الكاتب أيمن بهجت قمر في إخراج إحدى الفيديو كليب للمطربة الكبيرة "أنغام".

 

يجدر الإشارة إلى أن فوازير "مسلسليكو" كان قد كتبها أيمن بهجت قمر ولعب دور البطولة فيها محمد هنيدي، وتعاون المهدي مع الكثير من الفنانين ومنهم أنغام، شيرين عبد الوهاب، حسين الجسمي، ذكرى، وائل كفوري، أمل حجازي وأيمن الأعتر، وحازت إعجاب الكثير من الجمهور بمجرد عرضها عبر شاشات التلفزيون، لتكون هي العمل الأهم في مشوار الراحل أحمد المهدي. 

أحمد المهدي المخرج المخرج أحمد المهدي رحيل إخراج

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