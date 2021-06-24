أمن الدقهلية يعيد طفلًا لأسرته بعد خطفه للمساومة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط شخصين بعد قيامهما باختطاف طفل بقرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بهدف مساومة أسرته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مادي.

كان اللواء رأفت عبدالباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة من محسن متولي منصور، 50عاما، عامل ومقيم قرية بلجاي بغياب نجله "متولي" 6 أعوام، تلميذ ومقيم بذات القرية عن المنزل بتاريخ 15 يونيو بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنهم، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيا.

ووجه اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس المباحث لجنائية، وضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرط المنصورة، لكشف تفاصيل اختفاء الطفل.

وتوصلت التحريات إلى أن الطفل تعرض للاختطاف على يد شخص يدعي "حمدي أحمد شاكر شريف"، 43عاما، صنايعي مراتب ومقيم بذات القرية وله محل اقامة آخر بقرية زاوية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وسبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات سرقة - اعتداء على موظف عام".

ودلت التحريات إلى أن المتحري عنه اتفق مع نجل شقيقته ويدعي “هاني خيري صادق إمام، 34عاما، سائق ومقيم قرية العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية”، على اختطاف المجني عليه ومساومة أهليته لإطلاق سراحه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد عبدالله توفيق، رئيس المباحث، ومعاونة النقباء محمد زين العابدين، ومحمد صبح، من ضبط المتم الأول بمواجهته اعترف بقيامة بالاتفاق مع نجل شقيقته على الحضور بسيارة.

وأضاف إلى أنه قام باستدراج الطفل الجني عليه لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنة وقام بالاشتراك مع نجل شقيقته باصطحاب الطفل داخل صندوق السيارة وتوجه به المتهم الثاني إلى محل إقامته وإخفائه بمسكنة بالقرى سكنه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ ديه لإطلاق سراحه.

وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية جرى ضبط المتم الثاني بمسكنة وتحرير الطفل والذي تبين سلامته وعدم وجود إصابات به وكذلك ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.