الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، والتأكد من عدم المساس بالدعم أو التلاعب به.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة للغلاء وجشع التجار، ومراقبة للأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بكفر الدوار، أسفرت عن ضبط قائد سيارة نصف نقل لقيامه بتجميع 42 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، ومسئول شونة المطحن لقيامه بالتصرف في ذات الكمية دون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من ضبط المسئول عن مصنع مخلل لحيازته 17 برميلًا بإجمالي كمية مخلل زيتون ٨٥٠ كيلو بدون أي علامات أو بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية.

كما تم ضبط 3 محلات جزارة لحيازتهم وعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة على المخابز البلدية اسفرت عن المرور علي 25 مخبزًا، حيث تم تحرير محاضر تنوعت ما بين "14 محضر لإنتاج خبز ناقص - و3 محاضر تصرف بعدد ٣٧ جوال دقيق وزن ٥٠ ك - 7 محاضر عدم وجود سجل  - محضر عدم إعلان".

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى أمس الثلاثاء حملات مكبرة بنطاق مراكز "كوم حمادة  - بدر - ادكو - ابوالمطامير- كفر الدوار" أسفرت عن تحرير ٣٥ محضرًا ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل زيارات وضبط ٨٥٠  لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

 

مباحث التموين المواطنين مديرية أمن وكيل الوزارة السلع الأساسية لحوم غير صالحة

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