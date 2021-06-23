البرهان ينفي وجود خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

دعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة وتماسك المنظومة الأمنية في السودان.

جاء ذلك في كلمة له اليوم بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع، وأعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة ورئيس هيئة الأركان ونوابه ومدير المخابرات العامة، لقادة الوحدات والأفرع والضباط برتبة العميد فما فوق فى القوات المسلحة والدعم السريع، حسب بيان لمجلس السيادة.

وشدد عبدالفتاح البرهان على عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مؤكداً انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد، قائلا إن القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنيين ووحدة التراب وأنهما بالمرصاد للعدو الذى يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته.

وقال البرهان إن القوات المسلحة والدعم السريع يدُ واحدة قوية لحماية الفترة الانتقالية وإحداث التحول الديمقراطي المنشود داعياَ إلى ضرورة تحقيق الوحدة السياسية لكل السودانيين.

وأكد: "لن نسمح أبداً لأي طرف ثالث يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين القوات المسلحة والدعم السريع"، مشددا على الاهتمام بتطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من إحكام التنسيق على كل المستويات وتحسين الوضع المعيشي للفرد العسكري حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل".

كما أكد البرهان حرصه على تحقيق السلام الشامل والوصول إلى إتفاق وطني مرضي عبر الحوار مع رفقاء الكفاح المسلح الذين لم يلحقوا بركب السلام.

دقلو يؤكد تفاهم القوات المسلحة والدعم السريع

من جهته دعا الفريق أول محمد حمدان دقلوا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى قائد قوات الدعم السريع للقضاء على الشائعات التي تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة والدعم السريع في مهدها والحرص على تحصين هذه القوات من الأغراض الضارة.

وقال دقلو: "هدفنا واحد ولدينا مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وأن الأعداء ينتظرون تنافرنا وقتال بعضنا بعض".

وأكد قائد قوات الدعم السريع أن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام تأتمر بأمره، مجدداً تمسكه بإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.