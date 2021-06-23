مباحثات بين مصر وجيبوتي لدعم التعاون في القطاع الطبي

بحث محمد مصطفى عرفي، سفير مصر في جيبوتي، اليوم الأربعاء، مع وزير الصحة الجيبوتي الدكتور أحمد روبالة وعدداً من كبار مساعديه، أوجه التعاون الطبي بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير المصري خلال اللقاء إن مصر تولي للتعاون في القطاع الطبي أولوية خاصة بهدف المساهمة في توفير سُبُل العلاج للأشقاء في جيبوتي، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية بشكل سريع ومؤثر عبر القوافل الطبية المختلفة التي تقوم مصر بإيفادها.

من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي كثيراً الدعم المصري لبلاده، موضحاً أن لقاء القمة الذي جمع بين رئيسي البلدين خلال الشهر الماضي قد خص القطاع الطبي بقدر كبير من الاهتمام، وهو ما من شأنه إعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

السيسي يجري زيارة تاريخية لجيبوتي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى نهاية مايو الماضي زيارة هي الأولى من نوعها إلى دولة جيبوتي، في أول زيارة لرئيس مصري لهذا البلد، وعقد خلالها قمة مشتركة مع الرئيس عمر جيلة، لبحث ملفات التعاون الأمنية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفكر المتطرف، والبنية التحتية والطاقة والصحة والطيران وربط الموانئ والتعليم والثقافة، فضلا عن التعاون في دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الجيبوتية.

وتضمنت المباحثات أيضا ملفات إقليمية مهمة، من بينها أوضاع منطقتي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، والتعاون في أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومفاوضات سد النهضة.