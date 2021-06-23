«لا مكان لمقصر».. وزير النقل يأمر بتحقيق فورى وتغليظ العقوبات بشأن مخالفات بمحطة مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.

وتلاحظ للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة، كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم تحصيل الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ التذاكر من الركاب.

وعلق الوزير قائلا إن السماح بدخول الركاب دون تذاكر وعدم تحصيل قيمتها يعد نوعاً من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام، موجها بتحويل المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتغليظ العقوبات، مؤكدا أنه لامكان لمتخاذل أو مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكبا لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

وبحسب البيان، شدد الوزير على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون تذكرة وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الاسراع في تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات دون تذاكر، مشيرا إلى أنه سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

وتهيب وزارة النقل بجمهورالركاب بضروره الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمة التذاكرة.

كما شدد الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضروة تأدية كل موظف المهام الموكلة إليه بأعلى درجات الانظباط.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24ساعة كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.