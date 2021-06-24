الخميس 24 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

«تعليق غامض».. كيف تفاعل الجمهور مع إطلالة وفاء الكيلاني

وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حتى تصدر اسمها محركات البحث عبر موقع "جوجل"، وتصدرت الـ"تريند" من جديد، بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها.

وعلقت الإعلامية وفاء الكيلاني، على الصور الجديدة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، تعليق غامض أثار الجدل، حيث قالت: "الحمد لله".

وتفاعل الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع الصور التي نشرتها، وكتبت نرمين عقل، من رواد السوشيال ميديا: "شكلها متغير كده ليه، متغير كتير"، وكتبت نور حسن: "فرق كبير بين صورها القديمة والصور دي".


وتساءلت آية حسن، من جمهور الإعلامية وفاء الكيلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "وين الجميل مختفي، وحشتينا"، لتكتب آية: "جمالك رباني قمر، الله يحميكي"، لترد يسرا صلاح، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "شكلك اتغير بقيتي فريش وفرافيش".

 

جدير بالذكر أن سبق وحسمت الإعلامية وفاء حقيقة الأنباء المتداولة عن طلاقها من النجم السوري تيم حسن بشكل غير مباشر عندما أعلنت عن حصولها على "الإقامة الذهبية" في الإمارات مع "زوجها"، ونشر تيم حسن نفس الكلمات.

وظهرت الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان حسن تيم، في عزاء المخرج حاتم علي، والذي أقيم بسوريا، لأول مرة بعد أنباء طلاقهما التي انتشرت خلال الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخرج أحد منهما ليوضح حقيقة هذه الشائعات، وأرسل الثنائي الإعلامية وفاء الكيلاني، والفنان حسن تيم باقة زهور إلى صالة الحسن في أبورمانة في دمشق، التي تقام بها عزاء حاتم علي، حيث كان هناك باقة كتب عليها: "أحر التعازي، تيم حسن ووفاء الكيلاني". 

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وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني
جوجل الإعلامية وفاء الكيلاني صور انستجرام

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