الأربعاء 23 يونيو 2021
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عالم

«المراكز الإفريقية»: تسجيل 5 ملايين و235 ألف إصابة بكورونا

كورونا افريقيا
كورونا افريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و235 ألف إصابة مؤكدة، و138 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بينما تعافي 4 ملايين و643 الف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية"، في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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