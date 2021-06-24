رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» (صور)

لتذليل العقبات وإسراع معدلات التنفيذ

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة بقرى ونجوع مركز ملوى وتذليل كافة العقبات والإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وقام اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من هيئة أبنية تعليمية، ومراكز شباب، ومحطات صرف صحى بقرى «قصرهور ـ جعوير ـ شعراوى» وذلك للوقوف على جاهزية المواقع وتذليل كافة العقبات التى تعوق أعمال التنفيذ بها.

رافقه خلال التفقد علاء حمدى مدير إدارة الاملاك، وسند مختار رئيس القرية، و لبان رشدى مسئول الأملاك بقرية أبشادات .

والتقى رئيس المدينة بمجموعة من المواطنين بقرية "جعوير ـ شعراوى ـ قصر هور" وذلك لشرح الخدمات المقدمة ببرنامج حياة كريمة والاستماع لمتطلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم والتعرف على احتياجات المواطنين بالقرية، مؤكدا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة المعوقات بجميع قرى ونجوع مركز ملوى.

وتفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبوقرقاص، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وأيضا تفقد رئيس المركز أماكن مقترحة لإنشاء مجمع خدمات لخدمة المواطنين وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والذي سيضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى ( مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي ) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

وكان للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري مركز ومدينة العدوة برفقة اللواء محمد محمود عزت رئيس ومدينة العدوة ، ونواب رئيس المركز ورؤساء القرى.

وشملت الزيارة قرية القايات بنزلة موسى لمتابعة تنفيذ الصرف الصحي بالقرية والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية واستمع النائب إلى بعض شكاوى المواطنين وقام بحلها على الفور.

كما تفقد نائب المحافظ قرية النصر 6 التابعة لمجلس قروي الشيخ مسعود لمشروع الصرف الصحي لمعرفة نسبة التنفيذ الفعلية والتي تبين أنها وصلت إلى 68٪ .

كما تفقد الوحدة الصحية بقرية النصر 6 واستمع إلى شكاوي المواطنين بالقرية من نقص المياه وأجرى اتصالاته مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على حقيقة الأمر.

وأفاد مسؤولو الشركة أنه سوف يتم تشغيل بوستر المياه من 8 مساء حتى 6 صباحا لحين توصيل خط المياه من محطة بني عامر حتى قرية النصر 6 خلال 3 شهور.

كما تفقد أيضا تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية البسقلون التابعة لمجلس قروي بني عامر وحث المواطنين على الحفاظ على المشروع وتوعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة

مشروعات حياة كريمة بقري العدوة