الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محامو السفينة الجانحة: اتفاق لتعويضات قناة السويس خلال أيام

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

قال محامو شركات التأمين ومالكو السفينة البنمية «إيفر جيفن»، التى جنحت فى قناة السويس، فى ٢٣ مارس الماضى واستمر جنوحها لمدة ٦ أيام، وقطرت إلى البحيرات المُرّة بمحافظة الإسماعيلية، إن المفاوضات مع هيئة القناة بشأن التعويضات أسفرت عن التواصل لاتفاق مبدئى وليس اتفاقًا نهائيًا، بشأن قيمة هذه التعويضات.

وأوضح المحامون أنه لا يمكن القول إنه تم الانتهاء من الاتفاق، مشيرين إلى أن هناك بعض الأجزاء المتبقية قبل الانتهاء من الاتفاق بشكل كامل، مع استمرار قرار التحفظ على السفينة.

وذكروا أنه من المتوقع أن يجرى الانتهاء من جميع المفاوضات خلال ٣ أيام، وذلك قبل جلسة المحكمة المقبلة، المقرر لها يوم ٤ يوليو المقبل.

وفى السياق، أعلن نادى الحماية والتعويض البريطانى، وهو جهة تأمين على سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن»، عن التوصل لاتفاق مبدئى مع هيئة قناة السويس بخصوص السفينة، وذلك بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس، استمرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال «النادى» فى بيان له: «جنبًا إلى جنب مع المالك وشركات التأمين الأخرى على السفينة، نعمل الآن مع هيئة الأوراق المالية والسلع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة فى أقرب وقت ممكن».

وأضاف:«بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية، سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة».

يذكر أن المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى علام، كانت قد أصدرت قرارًا بتأجيل قضية ثبوت الحجز التحفظى على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التى تكبدتها القناة خلال فترة إغلاقها بسبب الحادث، إلى جلسة الـ٤ من يوليو ٢٠٢١، انتظارًا للتسوية الودية.

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وائل لطفي

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