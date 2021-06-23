الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«اعتقلوا طفلا».. الاحتلال الإسرائيلى يطلق الغاز خلال اقتحامه حديقة للأطفال فى نابلس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا بنابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، طفلا وأصابت آخرين بالاختناق، خلال اقتحامها حديقة للأطفال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن اقتحموا الحديقة، وألقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي والأطفال في المكان، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، على فعالية سلمية نظمها أهالي الشهداء وعدد من النشطاء في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، لرسم أكبر جدارية للشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بينهم الشهيدة مي عفانة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في الفعالية التي نظمت قرب جدار الفصل العنصري، مما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

واستشهدت عفانة في السادس عشر من الشهر الجاري، قرب بلدة حزما، وهي تقطن بلدة أبو ديس.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية ويحظى بدعم من المجتمع الدولي، فإن الأمور ستنفجر مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

جاء تصريحات أبوالغيط خلال اجتماعه مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلز آنن بمقر إقامته في العاصمة برلين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يعقد اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، حيث حرص أبوالغيط على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة.

الإحتلال الإسرائيلي حديقة أطفال مدينة نابلس اعتقال إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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