الجوافة البرازيلية.. 5 فوائد مذهلة للفاكهة الاستوائية

تعتبر الفاكهة من الخيارات الجيدة لتحسين صحة الجسم، والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجسم بشكل عام.

وتعد الجوافة من أكثر الفواكه التى تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات، ومنها نوع غير متدوال بشكل كبير يسمى بالجوافة البرزيلية.

تكون الجوافة البرازيلية صغيرة الحجم، لا تتعدى حجم كرات الجولف، لكنها مكتظه بالكثير من الفوائد الصحية، حيث تعد هذه الفاكهة الاستوائية من المصادر الرائعة لفيتامين سي، ففى السطور التالية نسلط الضوء على فوائد الجوافة البرازيلية وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبى.



تم تسميتها على هذا النحو لأن البرازيل حاليًا هي المنتج الرئيسي لهذه الفاكهة،على الرغم من أنه يعتقد أنها نشأت فى غينيا، تُعرف الجوافة البرازيلية أيضًا بأسماء أخرى مثل "جوايابا برافا" و"الجوافة القشتالية"، وتزرع أيضًا في أجزاء استوائية مختلفة من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.

"الفوائد الصحية للجوافة البرازيلية"

تعزيز جهاز المناعة

الجوافة البرازيلية غنية جدًا بفيتامين سي وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل إضافتها إلى نظامك الغذائي من الأمور الهامة، حيث يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، وهو أمر ضروري خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا.

تعزيز صحة البشرة

أكد الأطباء، أن فيتامين سي الموجود بكثرة في الجوافة البرازيلية مهم أيضًا لجعل بشرتك تبدو جميلة وشابة، حيث يعتبر فيتامين سي ضروريًا لإنتاج الكولاجين، وهو نوع من البروتين الذي تحتاجه بشرتك لتبقى بصحة جيدة.

تحسين صحة العين

فيتامين آخر يمكنك الحصول عليه من الجوافة البرازيلية هو فيتامين أ، وهو في الواقع نوع قوي من مضادات الأكسدة الذى يرتبط بصحة العين وتحسين الرؤية، حيث يمكن أن يصبح من السهل تفادي مرض "الجلوكوما" وإعتام عدسة العين.

تقوية العظام

يمكنك أيضًا الحصول على كميات مناسبة من الكالسيوم في كل حصة من الجوافة البرازيلية، حيث يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام نظرًا لأنها تساعد في تقوية عظامك.