الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على أهالى الشهداء المحتجزة جثامينهم فى أبوديس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على فعالية سلمية نظمها أهالي الشهداء وعدد من النشطاء في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، لرسم أكبر جدارية للشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بينهم الشهيدة مي عفانة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في الفعالية التي نظمت قرب جدار الفصل العنصري، مما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

واستشهدت عفانة في السادس عشر من الشهر الجاري، قرب بلدة حزما، وهي تقطن بلدة أبو ديس.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية ويحظى بدعم من المجتمع الدولي، فإن الأمور ستنفجر مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

جاءت تصريحات أبوالغيط خلال اجتماعه مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلز آنن بمقر إقامته في العاصمة برلين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يعقد اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، حيث حرص أبوالغيط على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة.

وأكد الأمين العام أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في هذه المرحلة، وأن المطلوب هو تنشيط الرباعية الدولية بعد توسيعها لكي يتحرك المسار السياسي للتسوية، مشددًا على أن البديل عن ذلك هو تصاعد العنف من جديد، خاصة في ضوء التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.