وزير المالية السودانى يُشيد بمساعى الهيئة العربية للاستثمار لتعزيز الأمن الغذائى

أشاد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بمساعي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المستمرة في تعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي، منوها بنجاحها في الاستثمار الزراعي والاستفادة من خصائص السودان الزراعية.

والتقى الدكتور جبريل إبراهيم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كلا من الطاهر حربي وزير الزراعة السوداني، ووفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برئاسة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة.

وأوضح إبراهيم، أن الهيئة العربية نفذت العديد من البرامج والمشاريع في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

من جانبه، أكد المزروعي مساهمة الهيئة في زيادة الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الخصبة التي تحقق نجاح المحاصيل الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية في السودان.

وأوضح أن استثمارات الهيئة العربية في السودان بلغت 457 مليون دولار أمريكي، فيما تقدر مساحة الأراضي الزراعية للشركات التي تساهم فيها الهيئة في السودان بنحو 594 ألف فدان موزعة على عدد من الولايات.

وأعلن في وقت سابق، وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن خروج الدولة تماما من دعم الوقود (بنزين وجازولين).

وقال جبريل، إن وزارة المالية وضعت معالجات للمزارعين، وسيتم دعم ما وصفه بالمزارع المنتج فقط.

وأضاف: "لا يوجد سعران للعملة، بنك السودان يعمل بالسعر التأشيري فقط ولا نعمل بالسعر الموازي".

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد بالعالم "دولار جمركي"، وإنما هي معالجات لتعافي الاقتصاد السوداني، لافتا إلى تصنيفات تتم الآن بالجمارك لوضع أي صنف في مكانه الطبيعي ومعرفة حاجة البلاد له.

وأوضح بأن هنالك انفتاحا كبيرا نحو الاستثمار بالسودان، مشيرا إلى استقبال الوزارة يوميًا أعدادا كبيرة من المستثمرين للعمل بالبلاد.

وأكد الوزير، استمرار انتهاج سياسية التحرير حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من التشوهات التي قال إنه ظل يعاني منها كثيرًا، مشيرا إلى أن المواطن سيعاني كثيرا جراء هذه السياسات.