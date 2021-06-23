الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق أولى أمسيات «مصر تونس» بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)

وزيرة الثقافة المصرية
وزيرة الثقافة المصرية وسفير تونس بالقاهرة

أنطلقت منذ قليل، أولى الأمسيات الثقافية تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة" بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي  بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد؛ بمناسبة فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022، الذي أعلن كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد إقرارها خلال لقائهما بالاتحادية خلال أبريل الماضي .

تصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تونس وأبرز ملامحها الثقافية، ثم أعقبه كلمة سفير تونس لدي جمهورية مصر العربية السفير  محمد بن يوسف متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، كما عرض رسالة مصورة للسفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدي الجمهورية التونسية أرسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي. 

كما شارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم: سلوى بكر الأديبة والروائية المصرية، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وادار الأمسية  الدكتور هشام عزمي  الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2580238588937934&ref=notif&notif_id=1624461798182344&notif_t=live_video_explicit

مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس قيس سعيد المجلس الأعلى للثقافة

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