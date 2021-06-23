انطلاق أولى أمسيات «مصر تونس» بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)

انطلاق أولى أمسيات «مصر تونس» بالمجلس الأعلى للثقافة (فيديو)
أنطلقت منذ قليل، أولى الأمسيات الثقافية تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة" بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد؛ بمناسبة فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022، الذي أعلن كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد إقرارها خلال لقائهما بالاتحادية خلال أبريل الماضي .
تصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تونس وأبرز ملامحها الثقافية، ثم أعقبه كلمة سفير تونس لدي جمهورية مصر العربية السفير محمد بن يوسف متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، كما عرض رسالة مصورة للسفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدي الجمهورية التونسية أرسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.
كما شارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم: سلوى بكر الأديبة والروائية المصرية، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وادار الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2580238588937934&ref=notif¬if_id=1624461798182344¬if_t=live_video_explicit