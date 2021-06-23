استمرار أعمال تبريد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقي

كشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الأجزاء في المبنى لوجود "كونتنرات" مليئة بالأوراق، كما يجري الآن عملية تبريد للمبنى.

وأضافت المعاينة أن المبنى يقع على مساحة ألف متر منها مساحة 500 متر، عبارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلًا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

والتهمت النيران غالبية الأوراق بالطوابق جميعها، حيث نشب حريق بجزء من كل طابق ومازالت عمليات مكافحة النيران مستمرة في الأجزاء المشتعلة.

وسيطرت ١٦ سيارة إطفاء ولانش من قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بمبنى أرشيف مجلس الدولة بالجيزة بعد قرابة ٣ ساعات من اندلاعه.

واستعانت قوات الدفاع المدني، برئاسة اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بدعم من سيارات الإطفاء ليصل عددها إلى ١٦، بالإضافة إلى لانش من قوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع الحريق لسهولة ملء سيارات الإطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

والتهمت النيران الطابقين الأرضي والأول، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الأوراق، وانتقلت عدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة، وتبين أنه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدًا للسيطرة عليه.

وأشارت مصادر إلى أن الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي، وإنما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع أحمد نسيم.