الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة».. كتاب جديد لأسامة الرحيمي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار دريم بن كتاب "طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة" للكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، بالتزامن مع معرض الكتاب في دورته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب إقامته في الفترة من 30 يونيو وحتى الت15 من يوليو المقبل.

يناقش الرحيمي في الكتاب التغيرات الإنثربولوجية والسياسية الجوهرية التي لحقت بالقرى خلال النصف قرن الأخير، من خلال رؤية لقريته "الدراكسة".

وقال الرحيمي: “تفتح وعيي على زلزال يوليو الاجتماعي الذي غير كل ثوابت القرية، فحول التملية بلا أجر في الوسايا إلى ملاك أرض فتوسعت الطبقة الوسطى إلى مدى لم تصله من قبل”.

وأضاف: “ورأيت السادات وهو يحطم مكتسبات يوليو واحلام الفلاحين قبل أن يصل منسوب السعادة في قلوبهم إلى حد الاطمئنان، ثم أعاد مبارك الأرض إلى الاقطاعيين.. واقتصاد الفلاحين مجددا إلى مراكز الشرطة.. وحين تأكد من قمعهم.. وسحق آخر مكتسبات يوليو بجوار بيع المصانع وتحطيم منظومة الإنتاج الوطنية.. تركهم يعودون إلى واقع التملية الأسوأ من زمن الوسايا.. فقد باتوا بلا عمل ولا أمل بعدما ذاقوا الحلم واختطف منهم قبل اول قضمة”.

يذكر أن أسامة الرحيمي كاتب صحفي تخرج في ليسانس الحقوق جامعة المنصورة ويعمل صحفيًا بجريدة الأهرام، وعمل بمجلة نصف الدنيا لست سنوات، وله قرابة 300 حوار مع قامات مصرية وعربية منهم نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف وحيدر حيدر وسليمان فياض ورضوى عاشور.

كما عمل بجريدة الخليج ومجلة العربي الكويتية وجريدة الوطن البحرينية، صدر له العديد من المؤلفات منها كتاب"بوح المبدعين" ويضم 30 حوارًا أدبيا، وكتاب "صباح الخير يا منى" رسائل أدبية مشاركة مع زوجته الكاتبة منى الشيمي.

أسامة الرحيمي طباطيب العبر دار دريم بن صدر حديث ا معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

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